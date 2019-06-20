بالصور .. شرطة البصرة تصادر اطارات السيارات لمنع استخدامها بتظاهرات الخميس

2019/06/20 | 01:49

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بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر امني، الخميس، بان شرطة المحافظة باشرت بمصادرة اطارات السيارات المستخدمة لمنع استخدامها بالتظاهرات التي من المقرر انطلاقها اليوم.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "قوات الشرطة في البصرة باشرت بمصادرة الاطارات المستخدمة للسيارات".

وأضاف، أن "مصادرة الاطارات جاء خشية استخدامها في التظاهرات التي ستنطلق الخميس".

وكان مدير ديوان محافظة البصرة اياد غانم الحسن نفى، الاربعاء، الانباء التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعطيل الدوام ليوم الخميس.

ومن المقرر أن تنطلق الخميس، 20 حزيران 2019، تظاهرة في البصرة، احتجاجا على الاوضاع الخدمية في المحافظة وقلة التجهيز بالطاقة الكهربائية.

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اعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، اليوم الاربعاء، تشكيل لجنة للتحقيق بحادثة إطلاق صاروخ على القصور الرئاسية في الموصل.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس محمود الشبالي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن &q

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وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دوريات نجدة الرشاد، ومفارز من استخبارات الشرطة الاتحا

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