تعيين السيدة الكردية هيرو مصطفي في منصب سفيرة للولايات المتحدة لدى صوفيا

2019/06/20 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جرى الاعلان في صوفيا ان السيدة هيرو مصطفى المولودة في اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق ستتبوأ منصب سفيرة مفوضة وفوق العادة للولايات المتحدة معتمدة في بلغاريا وذلك خلفا للسفير الامريكي الحالي(اريك روبين).



واوضحت وسائل الاعلام البلغارية بان السفيرة هيرو مصطفى تشغل حاليا منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الامريكية بالعاصمة البرتغالية لشبونة وان الرئيس الامريكي دونالد ترمب هو الذي رشحها لتسنم منصب سفيرة بلاده لدى بلغاريا.



وفي معرض تطرقها الى خلفية السيدة هيرو مصطفى افادت وسائل الاعلام في بلغاريا بان السفيرة الجديدة هي من اصول كردية عراقية وان والدها كان من المعارضين لنظام صدام حسين وانها امضت فترة من حياتها وهي صبية في مخيم للاجئين قبل ان تمتهن الدبلوماسية.



شغلت السيدة هيرو مصطفى خلال مسيرتها الدبلوماسية مناصب مرموقة:مستشارة في الشؤون السياسية في السفارة الامريكية في الهند،مستشارة لنائب الرئيس الامريكي السابق جو بايدن في شؤون الشرق الاوسط، نائب مدير في دائرة افغانستان بوزارة الخارجية الامريكية، كما انها شغلت منصب مدير في مجلس الامن القومي.



واشارت وسائل الاعلام تلك الى ان السيدة هيرو مصطفى المولوده سنة 1973 حاصلة على شهادة بكالوريوس من جامعة جورج تاون ثم على درجة ماجستير من جامعة برينستون وانها تتكلم تسع لغات وكانت قد عملت ايضا في القطاع الخاص مع منظمات غير حكومية في البوسنة.

(الصورة اعلاه مأخوذة من وسائل الاعلام البلغارية)

علي الشيخ مصطفى

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