بعد تصريح مدير عام شركة الحفر العراقية ان داعش الارهابي قصف البرجسية وزارة النفط تصدر بيان تكذبه! وفيلق بدر يقول اسرائيل

2019/06/20 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة النفط، الاربعاء، بيانا بشأن حادث الاعتداء على أحد المواقع النفطية، فيما اكدت اتخاذها الإجراءات اللازمة لكشف وملاحقة المتورطين.وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب كريم عليوي جاهوش من فيلق بدر، الأربعاء، 19 حزيران، 2019، أن “من يقف وراء عملية القصف الصاروخي على المصالح الاميركية في العراق، هي اسرائيل، حتى تتحجج أمريكا...

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