7 عادات يومية خاطئة تضرّ العينين .. فاحذروها!

2019/06/20 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

يبدأ تدهور البصر مع التقدم في العمر، ما يفرض إجراءات لعلاج مشاكل العينين.



ولكن في بعض الحالات تبدأ مشاكل العيون في وقت مبكر

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