2019/06/20 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطني الشموس والأقمار

عبد صبري ابو ربيع

وطني الشمـــوس وطني الأقمار ُ

وطني جبلٌ أشم وسهول وأهوارُ

وفتية صيد وحِســانٌ أبكارُ

وطني ذهـب ٌ وخيراتٌ كثارُ

رجالٌ أشداء أوفياء وأبرارُ

وشـــــاعرٌ قصــــائده غناءٌ وسمارُ

وطني العــــرب وطني قبلة ومزارُ

وطني أقــــوامٌ وطــــوائف وأحرارُ

وطني العـــراق شعلته بيرق ومنارُ

وطني تــــرابه المسك والدر أحجارُ

والماء سلسبيلٌ فراتٌ وأنهارُ

والنخل باسغاتٌ والطير أوكارُ

أيها الســـــــائل عني

أنا السيد وأنا المختارُ

وأنا السبع المثاني والأسحارُ

يا صرخة الحر

إذا المظلوم يستجارُ

وطني ثــــوب الحرائر

وأهزوجة عامل وثوارُ

وطني رنة العود همس وأوتارُ

وطني العشـــاق حلاوة وأشعارُ

وطني القباب والمآذنٌ والحمائم جارُ

وطني الرافدين حضارة وآثارُ

وطني القلمُ والقانون مسلةٌ وأسفارُ

وطني لعبــــت به الفســاد والأشرارُ

حتى صار امثولة للنهب

طامعٌ ومهذارُ

البعض يبـني قصوراً

والبعض ينهب دولارُ

وفتاة ٌسائبة يستبيحها الفقر

ويبيعها سمسارُ

والفجر صار حلم المسطول

وعاطل ينهارُ

عبد صبري ابو ربيع

وطني الشمـــوس وطني الأقمار ُ

وطني جبلٌ أشم وسهول وأهوارُ

وفتية صيد وحِســانٌ أبكارُ

وطني ذهـب ٌ وخيراتٌ كثارُ

رجالٌ أشداء أوفياء وأبرارُ

وشـــــاعرٌ قصــــائده غناءٌ وسمارُ

وطني العــــرب وطني قبلة ومزارُ

وطني أقــــوامٌ وطــــوائف وأحرارُ

وطني العـــراق شعلته بيرق ومنارُ

وطني تــــرابه المسك والدر أحجارُ

والماء سلسبيلٌ فراتٌ وأنهارُ

والنخل باسغاتٌ والطير أوكارُ

أيها الســـــــائل عني

أنا السيد وأنا المختارُ

وأنا السبع المثاني والأسحارُ

يا صرخة الحر

إذا المظلوم يستجارُ

وطني ثــــوب الحرائر

وأهزوجة عامل وثوارُ

وطني رنة العود همس وأوتارُ

وطني العشـــاق حلاوة وأشعارُ

وطني القباب والمآذنٌ والحمائم جارُ

وطني الرافدين حضارة وآثارُ

وطني القلمُ والقانون مسلةٌ وأسفارُ

وطني لعبــــت به الفســاد والأشرارُ

حتى صار امثولة للنهب

طامعٌ ومهذارُ

البعض يبـني قصوراً

والبعض ينهب دولارُ

وفتاة ٌسائبة يستبيحها الفقر

ويبيعها سمسارُ

والفجر صار حلم المسطول

وعاطل ينهارُ

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