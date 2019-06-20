المشاريع الخدمية في العاصمة … تطور مستمر … ورؤية مستقبلية

2019/06/20 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دأبت هيئة إستثمار بغداد من خلال عملها على تشجيع الأفكار الجديدة في تنفيذ المشاريع ومحاولة تنويع الإستثمارات المقامة في العاصمة فأجازت العديد من المشاريع الخدمية التي تسعى من خلالها الى توفير أفضل الخدمات للمواطنين ومنها مشروع ( موقف سيارات متعدد الطوابق ) الكائن في الحارثية _ شارع الكندي لشركة دار الصباح للمقاولات العامة والإستثمار العقاري .

أولت الهيئة متمثلة برئيسها المهندس شاكر الزاملي أهمية كبرى لهذا النوع من المشاريع عبر تقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات لإنجازها ومتابعة سير العمل فيها بين الحين والآخر حيث سجلت ملاكات الهيئة الفنية والهندسية تصاعد وتيرة العمل في الموقف ووصوله الى مراحل الإنجاز النهائية إذ تم الإنتهاء من أعمال الهيكل الإنشائي الخاص بالسرداب والطابق الأرضي والأول والثاني والثالث والرابع والعمل حالياً يجري في الطابق الخامس فضلاً عن أعمال التسليح والنجارة كما تم الإنتهاء من الصبغ والأعمال الكهربائية للطابق الأول والثاني والثالث .

وقد أعتمدت الشركة المنفذة للمشروع الذي يعد فرصة إستثمارية مجزية أفضل ما توصلت اليه تقنيات بناء مواقف السيارات لتلافي السلبيات فيه وتحقيق كافة إيجابياته بغية التقليل من شحة المواقف التي أصبحت مشكلة حقيقية تواجه المدن اليوم خصوصاً في المناطق السكنية والتجارية التي تحتاج فعلياً لهكذا مشاريع متطورة تعكس صورة حضارية للمدينة وتستوعب أكبر عدد من السيارات في ظل الزحام الحالي في العاصمة لتصميم وبناء مواقف سيارات .

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