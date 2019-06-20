2019/06/20 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت حسينية اهل البيت عليهم السلام مجلسها الاسبوعي بحي النقيب شارع النهر فرع جمعية الهلال الأحمر سابقا وعلى قاعة جمعية الخير والبركة الثقافية ، وذلك بعد صلاة العشاءين من مساء اليوم الثلاثاء المصادف ١٨ / ٦ / ٢٠١٩ بحضور جمع من المؤمنين.

يذكر ان حسينية اهل البيت ع حريصة على اقامة المجلس الحسيني الاسبوعي مساء كل يوم ثلاثاء وتستمر في ذلك طوال العام.

اعلام الحسينية

١٨ / ٦ / ٢٠١٩

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسينية اهل البيت ع تقيم مجلسها الاسبوعي في كربلاء المقدسة بحضور جمع من المؤمنين) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسينية اهل البيت ع تقيم مجلسها الاسبوعي في كربلاء المقدسة بحضور جمع من المؤمنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).