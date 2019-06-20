2019/06/20 | 03:02

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بالصور - مجهولين يضعون اطارات في التقاطعات بالبصرة !!

الخميس

20

حزيران

2019 :

02:55 am

24

وضع اطارات من قبل مجهولين في عدد من الشوارع و التقاطعات في

مركز #البصرة استعدادا لتظاهرة اليوم الخميس والقوات الأمنية

تبدا بمصادرتها.

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