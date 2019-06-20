2019/06/20 | 03:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‪Subject: شكر وتقدير على مواساة: بإسمي وباسم زوجتي السيدة هبة محمود القاضي..وبناتي ، منار وتالة..نتقدم بالشكر الجزيل لمنطمة الحزب الشيوعي العراقي في هولندا وبلجيكا وملتقى الانصار الشيوعيين في هولندا ..كما نشكر جميع الاخوة والاخوات والاصدقاء ممن شاركونا أحزاننا بوفاة والدة زوجتي السيدة رأفت عبد القادر القاضي..بالحضور او الكتابة أو المكالمات التليفونية متمنين للجميع الصحة والسلامة، وان لايريهم مكروها.كاظم عبود -هبة القاضي -منار -وتالة.‬

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