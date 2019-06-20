جامعة بغداد بالمرتبة 750 عالميا والمستنصرية المرتبة الالف

2019/06/20 | 03:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتلت جامعة بغداد المرتبة 750 عالميا بين جامعات الكرة الارضية والجامعة المستنصرية المرتبة الالف ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا صدارة قائمة شركة QS البريطانية لأفضل الجامعات في العالم، وجاءت جامعة الملك عبد العزيز السعودية (186 عالميا) على رأس الجامعات العربية.واحتلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا المراكز الـ10 الأولى في تصنيف أفضل ألف جامعة لعام 2020، مع...

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