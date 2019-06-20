علماء روس قاب قوسين أو أدنى من تطوير “عباءة التخفي”

2019/06/20 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 153 توصل علماء فيزياء من جامعة سان بطرسبورغ الوطنية للبحث في تقنيات المعلومات والميكانيكا والبصريات وعدد من المراكز العلمية الأجنبية إلى كيفية جعل الجسيمات النانوية تقوم بحني وتشتت الضوء جانبيا (ليس للأمام أو للخلف).فوفقا لمجلة “Physical Review Letters” فإن هذه الخاصية تساعد على إنشاء مواد غير مرئية، بالإضافة إلى أنواع جديدة من أجهزة الاستشعار...

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