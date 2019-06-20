حرب او بدون حرب انتم محلوبين،

2019/06/20 | 04:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعيم الهاشمي الخفاجي

خلال متابعاتي لصحف التخلف العربي لابقار الخليج السمينية التي اصبحت ضمن قطيع الابقار السمينية الحلوبة الخاصة في الحلاب العالمي المحترف الملياردير المستر ترمب المتخصص في حلب ابقار الامة العربية السمان وبالذات ابقار الخليج والتي فاقت بالجودة الابقار الهولندية والتي تعطي ترفض لغير الهولندي ان يحلبها على عكس ابقار العرب السمينة التي تقبل بالحلاب ترمب فقط دون غيره، طالعنا مستكتب من عبيد السلطان بمقال يكشف ضحالة تفكير هذا المخلوق الضحل حيث كتب

حرب أو لا حرب… هذا هو الأهم

ا

يقول

أهم خبر اليوم بمنطقة الشرق الأوسط – وربما في العالم – هو متابعة ما يحدث بين النظام الإيراني وبقية العالم في مياه الخليج العربي ودول الخليج العربية.

الولايات المتحدة بعثت المزيد من جنودها هناك، وقبل ذاك بعثت بمدمرات وحاملات طائرات، وقاذفات استراتيجية، باختصار أظهرت واشنطن القوة الأميركية العسكرية الحقيقية.

نعم اهم خبر العالم شاهد عمليات الحلب الممنهج لكم والعالم شاهد رغم تخصيص اكثر من ٥٠٠مليار دولار للانفاق العسكري لكن ثبت ان اسلحتكم وان كانت فتاكة لكنها تشبه سلاح ابو عزام الذي اشترى خنجر ووضعه بحزامه اين ماذهب وعندما يسألوه الناس عن الخنجر يجبيهم لليوم الأكشر الاسود وتاليها سمع به شقي وقصده في البداية تحارش تطورة للكفخات وابو عزام صمات وتاليها وصلت المرحلة لاط به وسأله لمن تريد هذا الخنجر، ابو عزام اجابه لليوم الأسود قال له وهل يوجد يوم سيء اكثر من هذا اليوم،

وكما هو معروف امريكا قدمت للخليج للحلب وليس للحرب، ترمب همه كسب المال وليس للدخول بحروب، ولايمكن ان يحارب ايران، ليس من مصلحة ترمب مهاجمة ايران واسقاط نظامها مثل مايحلم متطرفي الخليج، مصلحة ترمب بقاء ايران وجعلها كبعبع لتكون من افضل مقبلات ترمب لابقاره السمينية لكي يواصل حلبهن، لو سقطت ايران اكيد شعوب الخليج ترفض استمرار سرقة اموالهم البترولية وهذا ليس بمصلحة امريكا،

بدورهم قاموا دعات الحرب مع إيران بالهجوم على ناقلات النفط السعودية والنرويجية واليابانية، لاخافة الابقار،

.

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال عن هذا الحضور الأميركي العسكري الكبير بالخليج: «نحن موجودون في المنطقة لردع أي اعتداء من طهران ولحماية مصالحنا» وقال نحن نريد التفاوض مع ايران وليست غايتنا شن الحرب او اسقاط نظام الحكم، قضية اسقاط نظام الحكم في ايران هذا محال ولايمكن ان يتم، الشعب الايراني بغالبيته الساحقة مع نظام الحكم المدعوم من المرجعيتين مرجعية ولاية الفقيه والمرجعيات العامة الشيعية، فتوى الجهاد الكفائي بالعراق اسقطت وافشلت اخطر محاولة انقلاب وضعت في اتقان،

.هناك مسرحيات الغاية تأجيج الصراعات لحلب الابقار ومن هذه المسرحيات استهداف ناقلة نفط يابانية بلحظة اجتماع الضيف الياباني مع قادة ايران ولايمكن الى إيران أن تهين رئيس وزراء اليابان من ضرب إحدى سفن بلاده خلال زيارته، بل هذا الاسلوب عمله صدام عندما جاء وزير خارجية الجزائر بن يحيى للتوسط لايقاف الحرب التي شنها صدام ضد ايران وطائرات صدام الحربية اسقطت طائرة وزير خارجية الجزائر بمدينة الرضائية الايرانية وقتل بالحادث.

يقول هذا الإمعة

نحن في حالة تلامس أنوف خطير، ودول المنطقة في مقدمتها السعودية ة، ليست دول «حربجية» بل دول تريد السلام والتنمية، ولكن كما قال ولي العهد السعودي في حواره مع جريدة «الشرق الأوسط»، لن نتردد بالدفاع عن الوطن ومصالحه.

ههههههههه طبعا انتم ليسوا رجال حربجية وانما ابقار حلوبه مخصصون للحلاب العالمي المحترف المستر ترمب،

يقول هذا المعتوه

هذا الحضور الأميركي «الجادّ» وضع الكل أمام مسؤوليته الدولية، حتى أن روسيا البوتينية ومعها الصين التي هي في حالة حرب اقتصادية مع أميركا انزعجتا من الحضور الأميركي العسكري بالخليج (يعني يجوز لروسيا كل ما تفعله بسوريا المنكوبة)!

ههههههههههههههه لاتتكلم ايها الصعلوك عن الامة الروسية التي رفضت ان يحكمها الاخرون ولا تتكلم عن الامة الصينية التي غزت العالم بالتقنيات والاكتشافات والصناعات حتى عكالك يا مجاري ويشماغك وملابسك الداخلية والمصلاة التي يصلي عليها المسلمون كتب عليها صنع في الصين هههههههههه

واغرب نكته يقول

بل هناك أنباء أخطر تحدثت عن أنه يوم الاثنين الماضي تم إبلاغ مساعدي كبار أعضاء الكونغرس لحضور اجتماع في البيت الأبيض، وتلقوا إحاطة بأن إيران كانت تنوي الهجوم على هدف نفطي كبير بالسعودية، وإنه إذا تم تنفيذ هذا الهجوم، فإن الولايات المتحدة ستتدخل وسترد عليه بالوسائل العسكرية، لكن كما جاء في خبر «العربية» لم تتوفر تأكيدات على صحة الخبر بعد.

ههههههههههههههه امريكا جائت ليحلبكم المستر ترمب ههههههههه

يقول

لا واشنطن ولا الرياض ولا أبوظبي ولا بقية العرب المتضررين من إيران يفتشون عن إشعال حرب مع نظام إيران الشرير،

هههههههههههههه

الكلام عند واشنطن لم ولن تشعل حرب لاجل حقدكم المذهبي تجاه ايران والشيعة، بابا ترمب وبوش ليسوا مسلمين وهابية وعندهم عقدت تكفير الشيعة مثلكم الناس يبحثون عن مصالحهم ههههههههههههه

ويقول

وتغيير النظام شأن يخص أهل إيران، ههههههههههههه لا يابا ولك انت هواي انساني انهجم بيتك وبيت الاخرين كما يقول المثل الشعبي العراقي هجم بيت الباميا تتدفخ هههههههه

ويقول ولكن لن يقف السعوديون ولا أهل الخليج ولا أهل اليمن ولا الولايات المتحدة،

هههههه لاتحط الامريكان بالنصف تكلم عن نفسك لو انت تعرف انفسكم اسلحتكم بكثرتها مثل سلاح ابو عزام ابو خنجر تاليها ماحمى نفسه ههههههههه

الخبر المهم الذي يشاهده العالم هو حلبكم من السيد المستر ترمب الذي يعرف كيف يتعامل مع ابقاره السمينة الحلوبة.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.



نعيم الهاشمي الخفاجي

خلال متابعاتي لصحف التخلف العربي لابقار الخليج السمينية التي اصبحت ضمن قطيع الابقار السمينية الحلوبة الخاصة في الحلاب العالمي المحترف الملياردير المستر ترمب المتخصص في حلب ابقار الامة العربية السمان وبالذات ابقار الخليج والتي فاقت بالجودة الابقار الهولندية والتي تعطي ترفض لغير الهولندي ان يحلبها على عكس ابقار العرب السمينة التي تقبل بالحلاب ترمب فقط دون غيره، طالعنا مستكتب من عبيد السلطان بمقال يكشف ضحالة تفكير هذا المخلوق الضحل حيث كتب

حرب أو لا حرب… هذا هو الأهم

ا

يقول

أهم خبر اليوم بمنطقة الشرق الأوسط – وربما في العالم – هو متابعة ما يحدث بين النظام الإيراني وبقية العالم في مياه الخليج العربي ودول الخليج العربية.

الولايات المتحدة بعثت المزيد من جنودها هناك، وقبل ذاك بعثت بمدمرات وحاملات طائرات، وقاذفات استراتيجية، باختصار أظهرت واشنطن القوة الأميركية العسكرية الحقيقية.

نعم اهم خبر العالم شاهد عمليات الحلب الممنهج لكم والعالم شاهد رغم تخصيص اكثر من ٥٠٠مليار دولار للانفاق العسكري لكن ثبت ان اسلحتكم وان كانت فتاكة لكنها تشبه سلاح ابو عزام الذي اشترى خنجر ووضعه بحزامه اين ماذهب وعندما يسألوه الناس عن الخنجر يجبيهم لليوم الأكشر الاسود وتاليها سمع به شقي وقصده في البداية تحارش تطورة للكفخات وابو عزام صمات وتاليها وصلت المرحلة لاط به وسأله لمن تريد هذا الخنجر، ابو عزام اجابه لليوم الأسود قال له وهل يوجد يوم سيء اكثر من هذا اليوم،

وكما هو معروف امريكا قدمت للخليج للحلب وليس للحرب، ترمب همه كسب المال وليس للدخول بحروب، ولايمكن ان يحارب ايران، ليس من مصلحة ترمب مهاجمة ايران واسقاط نظامها مثل مايحلم متطرفي الخليج، مصلحة ترمب بقاء ايران وجعلها كبعبع لتكون من افضل مقبلات ترمب لابقاره السمينية لكي يواصل حلبهن، لو سقطت ايران اكيد شعوب الخليج ترفض استمرار سرقة اموالهم البترولية وهذا ليس بمصلحة امريكا،

بدورهم قاموا دعات الحرب مع إيران بالهجوم على ناقلات النفط السعودية والنرويجية واليابانية، لاخافة الابقار،

.

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال عن هذا الحضور الأميركي العسكري الكبير بالخليج: «نحن موجودون في المنطقة لردع أي اعتداء من طهران ولحماية مصالحنا» وقال نحن نريد التفاوض مع ايران وليست غايتنا شن الحرب او اسقاط نظام الحكم، قضية اسقاط نظام الحكم في ايران هذا محال ولايمكن ان يتم، الشعب الايراني بغالبيته الساحقة مع نظام الحكم المدعوم من المرجعيتين مرجعية ولاية الفقيه والمرجعيات العامة الشيعية، فتوى الجهاد الكفائي بالعراق اسقطت وافشلت اخطر محاولة انقلاب وضعت في اتقان،

.هناك مسرحيات الغاية تأجيج الصراعات لحلب الابقار ومن هذه المسرحيات استهداف ناقلة نفط يابانية بلحظة اجتماع الضيف الياباني مع قادة ايران ولايمكن الى إيران أن تهين رئيس وزراء اليابان من ضرب إحدى سفن بلاده خلال زيارته، بل هذا الاسلوب عمله صدام عندما جاء وزير خارجية الجزائر بن يحيى للتوسط لايقاف الحرب التي شنها صدام ضد ايران وطائرات صدام الحربية اسقطت طائرة وزير خارجية الجزائر بمدينة الرضائية الايرانية وقتل بالحادث.

يقول هذا الإمعة

نحن في حالة تلامس أنوف خطير، ودول المنطقة في مقدمتها السعودية ة، ليست دول «حربجية» بل دول تريد السلام والتنمية، ولكن كما قال ولي العهد السعودي في حواره مع جريدة «الشرق الأوسط»، لن نتردد بالدفاع عن الوطن ومصالحه.

ههههههههه طبعا انتم ليسوا رجال حربجية وانما ابقار حلوبه مخصصون للحلاب العالمي المحترف المستر ترمب،

يقول هذا المعتوه

هذا الحضور الأميركي «الجادّ» وضع الكل أمام مسؤوليته الدولية، حتى أن روسيا البوتينية ومعها الصين التي هي في حالة حرب اقتصادية مع أميركا انزعجتا من الحضور الأميركي العسكري بالخليج (يعني يجوز لروسيا كل ما تفعله بسوريا المنكوبة)!

ههههههههههههههه لاتتكلم ايها الصعلوك عن الامة الروسية التي رفضت ان يحكمها الاخرون ولا تتكلم عن الامة الصينية التي غزت العالم بالتقنيات والاكتشافات والصناعات حتى عكالك يا مجاري ويشماغك وملابسك الداخلية والمصلاة التي يصلي عليها المسلمون كتب عليها صنع في الصين هههههههههه

واغرب نكته يقول

بل هناك أنباء أخطر تحدثت عن أنه يوم الاثنين الماضي تم إبلاغ مساعدي كبار أعضاء الكونغرس لحضور اجتماع في البيت الأبيض، وتلقوا إحاطة بأن إيران كانت تنوي الهجوم على هدف نفطي كبير بالسعودية، وإنه إذا تم تنفيذ هذا الهجوم، فإن الولايات المتحدة ستتدخل وسترد عليه بالوسائل العسكرية، لكن كما جاء في خبر «العربية» لم تتوفر تأكيدات على صحة الخبر بعد.

ههههههههههههههه امريكا جائت ليحلبكم المستر ترمب ههههههههه

يقول

لا واشنطن ولا الرياض ولا أبوظبي ولا بقية العرب المتضررين من إيران يفتشون عن إشعال حرب مع نظام إيران الشرير،

هههههههههههههه

الكلام عند واشنطن لم ولن تشعل حرب لاجل حقدكم المذهبي تجاه ايران والشيعة، بابا ترمب وبوش ليسوا مسلمين وهابية وعندهم عقدت تكفير الشيعة مثلكم الناس يبحثون عن مصالحهم ههههههههههههه

ويقول

وتغيير النظام شأن يخص أهل إيران، ههههههههههههه لا يابا ولك انت هواي انساني انهجم بيتك وبيت الاخرين كما يقول المثل الشعبي العراقي هجم بيت الباميا تتدفخ هههههههه

ويقول ولكن لن يقف السعوديون ولا أهل الخليج ولا أهل اليمن ولا الولايات المتحدة،

هههههه لاتحط الامريكان بالنصف تكلم عن نفسك لو انت تعرف انفسكم اسلحتكم بكثرتها مثل سلاح ابو عزام ابو خنجر تاليها ماحمى نفسه ههههههههه

الخبر المهم الذي يشاهده العالم هو حلبكم من السيد المستر ترمب الذي يعرف كيف يتعامل مع ابقاره السمينة الحلوبة.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

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