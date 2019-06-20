لو كانت الكواسج بشراً – للشاعر الروائي الألماني برتولت بريشت (1898-1956)

2019/06/20 | 04:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة د.بهجت عباس

“لو كانت أسماك القرش (الكواسج) بشراً، هل ستكون لطيفة مع الأسماك الصغيرة؟ ” سألت البنتُ الصغيرةُ لصاحبة النُزل السيّدَ (ك).

“بالتأكيد.” أجاب السيّد (ك).



إذا كانت الكواسج بشراً، فلسوف تبني صناديقَ ضخمةً في البحر تحوي كلّ أنواع الطعام، من نبات وحيوان.



وستهتمّ بأنْ تحويَ هذه الصناديق ماءً متجدّداً طريّاً دوماً وعناية طبّية شاملة، فمثلاً، إذا أصاب زعنفةَ سمكةٍ صغيرةٍ أذىّ، فستُضمَّـدُ فوراً، لئلاّ تموتَ قبل الأوان، فتخسَرَها الكواسجُ.

ولئلاّ تُصبِحَ الأسماكُ الصغيرةُ كئيبةً، تُقام مهرجاناتٌ مائيّة كبيرة؛ لأنَّ طعْمَ الأسماك المرحة ألذُّ من طعم الأسماك الحزانى.

وستوجد طبعاً مدارسُ أيضاً في الصّناديق الكبيرة.



في هذه المدارس تتعلّم الأسماك الصغيرة كيف تسبح في حلاقيم الكواسج.



وتحتاج أنْ تتعلّم الجغرافية، حيث بواسطتها تجد في أيّ مكان تضطجع الكواسج الكسالى.



والغاية الأساس هي التهذيب الخلقي للأسماك الصغيرة.



سيُدرَّسون بأنّ الأعظم والأجمل هو عندما تُضحّي السمكة الصغيرة بذاتها بسرور، وأنْ تضع ثقتها بالكواسج، وخصوصاً عندما تقول لها بأنّها مهتمّة بمستقبل زاهر لها، وأنَّ هذا المستقبلَ مضمونٌ فقط إنْ تعلّمت الطاعة.



وبخاصة يجب عليهنّ، الأسماكَ الصّغيرةَ، أنْ يبعدن أنفسَهنّ عن كلّ الميول المنحرفة والماديّة الوضيعة وأنانية الذات، وأن يُخبرن الكواسج فوراً عن كل واحدة انخرطتْ في مثل هذه الاتّجاهات.

لو كانت الكواسج بشراً، ستضطرم حروب بينهم ليغنموا صناديقَ وأسماكاً أخرى.



وستـشنُّ هذه الحروبَ أسماكُهم الصغيرة.



سيعلّمون الأسماكَ الصغيرة أنّ ثمّة فارقاً كبيراً بينهم وبين الأسماك الصغيرة التابعة للكواسج الأخرى.



وسيُخبرونهم بأنَّ الأسماك الصغيرة الأعداءَ بُكْـمٌ ، كما هو معروف، ولكنّها صامتة في لغات أخرى مختلفة تماماً، حيث من المستحيل أنْ يفهم أحدُها الآخرَ.



وكلُّ سمكة صغيرة تقتل عدداً من الأسماكٍ الأعداء الصّامتة في لغتها الخاصّة، ستُـقـلّدُ وساماً من الطُّحلُب وستحوز على لقب بطلة.

لو كانت الكواسج بشراً، سيكون هناك فنّ ولا ريب.



ستكون ثمّة صورٌ جميلة تُظهر أسنان الكواسج في ألوان زاهية، حلاقيمهم سُتًصوَّر كحدائق ساحرة خالصة للمتعة، يمكن لأيِّ واحد أن يلعب فيها بزهوٍ.

المسارح الواقعة في قعر البحر ستَعرِضُ، كيف أنّ سمكاً صغاراً شجعاناً يتباهون بسباحتهم في حلاقيم الكواسج، والموسيقى ستكون جدَّ جميلةٍ حيث الأنغامُ، وجوقـتُها في الأمام، تجعل الأسماك الصّغيرة هانئةً حالمةً مليئةً بأفكار مهدِّئةٍ تنساب في حلاقيم الكواسج.

سيكون دينٌ هناك أيضاً، لو كانت الكواسج بشراً، تدرّسهم بأن حياة الأسماكَ الصغيرةَ تبدأ في الحقيقة في بطون الكواسج.

وبهذا، لو كانت الكواسج بشراً، لانعدمت المساواة أيضاً بين الأسماك الصغيرة، لا كما هم عليه الآن.



بعضٌ منهم سيصير إداريّين على رؤوس الآخرين.



أولئك الذين هم أكبر سيأكلون الأصغر، وسيكون هذا مُمتعاً لدى الكواسج، لأنّها، ذاتَها، ستحصل على لُقَمٍ كبيرة في أكثر الأحايين.



والأسماك الكبيرة الإداريّة تقوم بحفظ النظام بين الأسماك الصّغيرة؛ معلّمين، ضبّاطاً، ومهندسين لبناء الصناديق وغير ذلك.

وبإيجاز، لو كانت الكواسج بشراً، ستكون ثقافةٌ في البحر لأولّ مرّة.

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