2019/06/20 | 05:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت الولايات المتحدة عدم نيتها خوض الحرب مع إيران، في ظل التوتر القائم بين البلدين والاتهامات لإيران بتنفيذ تفجيرات لناقلات النفط في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تجدد عدم سعيها للحرب مع إيران وتوفد مبعوثها للمنطقة) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تجدد عدم سعيها للحرب مع إيران وتوفد مبعوثها للمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).