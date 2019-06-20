الأمم المتحدة تكشف عن «أدلة كافية» تربط بن سلمان بمقتل خاشقجي

2019/06/20 | 05:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيرصدت خبيرة أممية في حقوق الإنسان «أدلة ذات مصداقية» على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل الصحفي الناقد للمملكة جمال خاشقجي. وكتبت أنييس كالامارد في تقريرها لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي نُشر أمس الأربعاء في جنيف، أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى التورط.تجدر الإشارة إلى أن هناك شبهات تحوم حول تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول الماضي.ودعت كالامارد الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش إلى فتح تحقيق جنائي دولي حول قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.وقالت كالامارد إن قتل خاشقجي يشكل «إعداما خارج إطار القضاء» مشيرة الى أن غوتيريش «يجب أن يطلق تحقيقا جنائيا دوليا للمتابعة بدون تدخل أي دولة».

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