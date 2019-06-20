العراق والكويت: «صفحة جديدة» لتجاوز «مخلفات الماضي»

2019/06/20 | 05:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامياتفق العراق والكويت، أمس الأربعاء، على تجاوز «مخلفات الماضي» بين البلدين، والتي تسبّب بها الرئيس المقبور صدّام حسين، وفيما تم بحث تهدئة الأزمة في الخليج، جرى توقيع اتفاقيات تخص الملاحة البحرية وترسيم الحدود وحقول النفط المشتركة.وبحث الرئيس العراق مع أمير الكويت في بغداد آخر التطورات السياسية في المنطقة ومحاولات تهدئتها بما يصب في صالح استقرارها ومساهمة الكويت في عمليات إعمار العراق وسبل الارتقاء بعلاقات البلدين. وأكد الرئيس برهم صالح خلال اجتماعه مع أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أن العلاقات بين العراق والكويت قطعت أشواطاً كبيرة إلى الامام بفضل حكمة ورغبة القيادتين في البلدين لتجاوز مخلفات الماضي في اشارة إلى احتلال النظام العراقي منتصف عام 1990 للكويت.وأشار صالح في جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت قصر السلام السلام ببغداد إلى أنّ العراق لديه الرغبة الجادة لبناء علاقات متطورة مع جيرانه خاصة مع الكويت بما تخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.وأضاف رئيس الجمهورية، بحسب بيان لمكتبه تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن العراق ينظر إلى طبيعة الأزمة الحالية في المنطقة بمنظار واسع ويسعى إلى تحقيق توافق اقليمي شامل على قاعدة الحوار والجيرة الحسنة بين الدول.وأكد تطلعه لأن تكون زيارة الصباح هذه فرصة طيبة لطي الماضي وبدء صفحة علاقات بناءة بين الجارين الشقيقين.بدوره، شدد أمير دولة الكويت على حرص بلاده على دعم وتمكين العراق من تجاوز تداعيات ما تعرض له من اعمال ارهابية واعادة اعماره، معتبرا ان الزيارة تمثل فرصة لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين وحسم الملفات العالقة بينهما. ونوّه أمير الكويت إلى زيارته تأتي تتويجا للعلاقات الوطيدة بين الجارين، مشدداً على أن الكويت تؤمن بشكل راسخ بأهمية ان ينعم العراق بالامن والاستقرار.وجرى خلال الاجتماع بحث اخر التطورات السياسية في المنطقة ومحاولات تهدئتها بما يصب في صالح استقرارها، فضلاً عن مساهمة الكويت في عمليات اعمار العراق والعلاقات بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبِي طموح الشعبين الشقيقين.وعلى الصعيد ذاته أقام الرئيس صالح مأدبة غداء على شرف أمير دولة الكويت والوفد المرافق له، حضرها رئيسا مجلسي الوزراء والنواب عادل عبد المهدي ومحمد الحلبوسي ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود وكبار المسؤولين من الجانبين.بعد ذلك، التقى أمير الكويت رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، حيث جرى توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم حول الملاحة البحرية وترسيم الحدود المائية والبرية وملف خور عبد الله وحقول النفط المشتركة والتبادل التجاري والتعاون الأمني بين البلدين اضافة إلى مساهمة الكويت في عمليات اعمار العراق وتطوير التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين.وبدأ أمير الكويت زيارة رسمية إلى العراق هي الثانية له منذ عام 2012 تهيمن عليها اجواء توتر خطير في منطقة الخليج العربي نتيجة تصاعد النزاع الايراني الأميركي واستهداف ناقلات النفط في مياه الخليج وتهدف إلى تطوير التعاون الامني والتجاري بين البلدين ومساهمة الكويت في اعادة اعمار العراق.

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