2019/06/20 | 06:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 قتيلاً في ضربات جديدة للنظام السوري شمالي البلاد

قُتل 17 مدنياً و11 مسلحا في غارات جوية جديدة نفذّها النظام السوري في شمال غرب البلاد، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأشار المرصد إلى مقتل 12 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال، نتيجة القصف الجوي الذي تعرّضت له قرية بينين في جبل الزاوية جنوب محافظة إدلب.و إنّ غارات النظام السوري دمّرت محال تجارية وأدت إلى مقتل الباعة والمشترين.



ولفت إلى "تطاير أشلاء" على بعد أكثر من مئة متر من موقع الضربة.وأضاف أنّ فرق الإنقاذ سارعت إلى انتشال جثث من تحت الأنقاض.كما قتل أربعة مدنيين في غارات جوية استهدفت بلدات قريبة في جنوب إدلب، بينما قتل آخر في غارة إضافية استهدفت أطراف المدينة، بحسب المرصد.ولفت المصدر نفسه إلى مقتل 11 مسلحا في شمال محافظة حماة بقصف للنظام السوري، وذلك غداة وقوع مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل 55 من الجانبين، بينهم 14 من قوات النظام.

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