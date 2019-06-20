2019/06/20 | 06:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الليبي يسيطر على معسكر النقلية ويتقدم نحو مركز طرابلس القوات المسلحة العربية الليبية بسطت سيطرتها على معسكر النقلية وتتقدم باتجاه مركز طرابلس.من جهة أخرى، أكد الجيش الليبي أنه كبد ميليشيات طرابلس خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بعد معارك استمرت 6 ساعات خلال الهجوم الفاشل على مطار طرابلس الدولي (بنينا2).و أن الهلال الأحمر قام بنقل 40 جثة تابعة للمليشيات إضافة إلى و قوع 15 آخرين في الأسر لدى الجيش الليبي.

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