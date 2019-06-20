العراق يعلن وصوله لمرحلة “الحسم” في ملفات عالقة مع الكويت

2019/06/20 | 06:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الامین العام لمجلس الوزراء العراقي حمید الغزي الیوم الاربعاء ان العراق وصل الى مرحلة الحسم في العدید من الملفات المشتركة مع الكویت.

وأضاف الغزي لوكالة كونا الكويتية ان المباحثات التي عقدت بین الوزراء العراقیین والكویتیین على ھامش زیارة امیر دولة الكویت صباح الأحمد الجابر الصباح وضعت اللمسات الاخیرة لحسم العدید من الملفات العالقة بین بغداد والكویت.

واوضح ان عمل الوزراء من الجانبین في اجتماعات الیوم كانت مبنیة على ما تم التوصل اليه من اتفاقیات ومباحثات في عامي 2018 و2019.

واكد ان الاجتماعات ركزت على ملفات التجارة الثنائیة والاقتصاد وتطویر المنافذ الحدودیة فضلا عن ملفات الطاقة.

وكان عدد من الوزراء العراقیین ومنھم وزراء الخارجیة والمالیة والتعلیم العالي والكھرباء والثقافة فضلا عن رئیس ھیئة الاستثمار قد عقدوا مع نظرائھم الكویتیین الیوم جولة مباحثات مشتركة لمناقشة الملفات المشتركة.

وتعتبر زیارة صباح الاحمد الجابر الصباح ھي الاولى منذ سبع سنوات حین زار بغداد للمشاركة بالقمة العربیة في دورتھا الاعتیادیة الـ23 في عام 2012.

وتأتي زیارة الصباح لبغداد بعد نحو شھر واحد من الزیارة الاولى لرئیس الوزراء العراقي عادل عبدالمھدي للكویت.

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