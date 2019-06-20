أونيانجو: هدفنا التأهل رغم صعوبة المهمة

2019/06/20 | 07:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أونيانجو: هدفنا التأهل رغم صعوبة المهمةالقاهرة – أكد دينيس أونيانجو، حارس مرمى وقائد منتخب أوغندا أن المجموعة التي يلعب بها منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية 2019 نارية، إذ تضم 3 منتخبات قوية وهي الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي إلى جانب مصر صاحبة الضيافة.وأوضح أونيانجو خلال مؤتمر صحافي لمباراتهم الأولى في البطولة ضد الكونغو الديمقراطية، المقررة السبت المقبل، أن المنتخب الأوغندي يبحث عن التأهل رغم صعوبة المهمة، مؤكدا أن الكونغو الديمقراطية منافس صعب ومواجهته لن تكون سهلة.وأشار إلى أن الكونغو تملك فريقا قويا وبالتالي سيكون اللقاء شرسا بين فريقين يبحثان عن التأهل، مشددا على أن المباراة ستحدد أيضا مسار الفريقين في مشوار المجموعة.وأكد حارس صن داونز الجنوب أفريقي، أنه سعيد باللعب في مصر من جديد بعدما زارها قريبا في لقاء الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، متمنيا التوفيق لمنتخب بلاده.وفي المقابل أكد يوسف مولومبو، قائد منتخب الكونغو الديمقراطية، أن الدفاع سيكون سلاح بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر بداية من الجمعة المقبل.وقال لاعب كليمارنوك الاسكتلندي في مؤتمر صحافي إن الدفاع القوي سيكون سلاح المنتخب الكونغولي للمنافسة على اللقب، موضحا أن المنتخب الأكثر تنظيما سيكون الأفضل والمرشح الأقرب للتتويج باللقب.وأوضح أن منتخب مصر هو المرشح الأبرز للتتويج، مؤكدا أن هناك العديد من المنتخبات المرشحة ومع توالي المباريات ستظهر نقاط القوة والضعف وتتحدد هوية البطل.وأشار إلى أن المنتخب الكونغولي جاهز لمواجهة أوغندا السبت المقبل في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

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