6 ملاعب تتأهب لاحتضان منتخبات أفريقيا

2019/06/20 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 ملاعب تتأهب لاحتضان منتخبات أفريقياالقاهرة – تتأهب مصر إلى إعطاء ضربة البداية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، في نسختها الـ32، التي تستضيفها بدءا من الجمعة، حتى 19 يوليو المقبل.ومن المهم التعرف على أبرز الملاعب التي ستحتضن مباريات هذه النسخة.وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى ست مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، بينما ستقام مباريات المسابقة على ستة ملاعب وهي ملعب القاهرة (أبرز ملعب) وملعب 30 يونيو (الدفاع الجوي) وملعب السلام وملعب الإسكندرية وملعب الإسماعيلية وملعب السويس الجديد.ويعتبر ملعب القاهرة هو الملعب الرسمي للمنتخب المصري لكرة القدم، واستضاف العديد من البطولات الرياضية الكبرى، من بينها بطولة كأس الأمم الأفريقية أعوام 1974 و1986 و2006، بالإضافة لبطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة عام 1997 وكأس العالم للشباب تحت 20 سنة عام 2009.أما ملعب الإسكندرية فهو الملعب الرسمي لفريقي الاتحاد وسموحة السكندريين.ويستضيف هذا الملعب مباريات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي.فيما يعد ملعب 30 يونيو (الدفاع الجوي) الملعب الرئيسي للقرية الرياضية للدفاع الجوي، ويقع بمنطقة التجمع الخامس بالعاصمة القاهرة، ويتسع إلى 30 ألف متفرج.ويستقبل هذا الملعب مباريات المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا.أما ملعب السلام فإنه متعدد الاستخدامات ويقع في مدينة السلام بالقاهرة، تم افتتاحه عام 2009، من أجل استضافة مباريات كأس العالم للشباب في العام نفسه، ويتسع إلى 25 ألف متفرج.وتجرى على ملعب السلام مباريات المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.فيما خصص ملعب السويس الجديد لمباريات المجموعة الخامسة، التي تضم منتخبات تونس وموريتانيا ومالي وأنغولا.ويقع ملعب الإسماعيلية بمدينة الإسماعيلية في إقليم قناة السويس، حيث يعد الملعب الرئيسي لفريق الإسماعيلي المصري، وكان ضمن الملاعب التي استضافت فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2006.

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