ميركل تفصح عن موقفها بصراحة ووضوح بشأن استقلال اقليم كوردستان عن العراق

2019/06/20 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ربما هي من المرات النادرة التي تقول فيها المستشارة ميركل بصراحة ووضوح إنها تعارض قيام دولة كوردية مستقلة.ميركل أكدت أمام مجموعة من التلاميذ أنها تؤيد "الوحدة الإقليمية للعراق" لأن ذلك يخدم السلام في المنطقة، حسب رأيها.

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها تعارض قيام دولة كوردية مستقلة، مشددة على أنها "تؤيد الوحدة الإقليمية للعراق".

جاء ذلك خلال زيارة ميركل لمدينة غوسلار بولاية ****ونيا السفلى امس الاربعاء حيث التقت بمجموعة من التلاميذ.

وأضافت المستشارة:" لا اعتقد أن من شأن وجود دولة للأكراد أن يخدم السلام في المنطقة".

في الوقت نفسه أعربت المستشارة الألمانية عن تأييدها لإتاحة أكبر قدر ممكن من الحكم الذاتي للكورد "ويجب أن يحظى الكورد في العراق بأوضاع عادلة".

يذكر أن الكورد في العراق أجروا في أيلول/سبتمبر الماضي استفتاء كشف عن تأييد أغلبية كاسحة لاستقلال إقليم كردستان عن العراق، غير أن الحكومة المركزية العراقية رفضت إقامة دولة للكورد، كما رفضته تركيا وإيران ودول أخرى.

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