2019/06/20 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسقطت الدفاعات الجوية لحرس الثورة الإسلامية في إيران طائرة تجسسية أميركية فوق محافظة هرمزغان جنوبي البلاد.العالم-إيران الطائرة التجسسية الأميركية هي من طراز غلوبال هاوك وكانت قد انتهكت الأجواء الإيرانية فجر اليوم الخمیس فوق هرمزغان.وقد اسقطت قوة الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية هذه الطائرة في منطقه ” كوه مبارك ” التابعة لمحافظة هرمزغان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحرس الثوري الإيراني يسقط طائرة أمريكية مسيرة في إقليم هرمزكان النعيم نيوز.

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