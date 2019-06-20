الحكومة تنهي ملف 109 درجات خاصة و 5 الاف درجة بانتظار الحسم 

2019/06/20 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ كد النائب عن حركة ارادة حسين عرب، الاربعاء، ان الحكومة حسمت امر 109 من مناصب الدرجات الخاصة، في حين بقيت خمسة الاف درجة اخرى لم تحسم بعد.وقال عرب في تصريح متلفز ان “هناك 4250 درجة خاصة لن تحسم خلال الفترة الموضوعة لحسمها، حيث سيتم استبدال جزء كبير من الدرجات الخاصة الموالين لاحزاب كانت لديها السلطة”، مؤكداً ان “109 من مناصب الدرجات الخاصة حسمت وبقيت نحو 5 آلاف لم تحسم”.واضاف ان “بعض الدرجات الخاصة منحت وفقا للولاء الحزبي وليس وفق الكفاءة، وبعض الكتل ستحاول الالتفاف حول الفترة الموضوعة لانهاء ملف الدرجات الخاصة”.ورجح ان “الكتل السياسية ستغادر المحاصصة وتقاسم المناصب، خاصة انها وضعت المسؤولية على عاتق عبد المهدي وحده”، لافتاً الى ان “محاولة عبد المهدي لارضاء كل الكتل هو الفشل بعينه”.

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