ميركل تعارض قيام دولة كردية وتشدد على وحدة العراق 

2019/06/20 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ ربما هي من المرات النادرة التي تقول فيها المستشارة ميركل بصراحة ووضوح إنها تعارض قيام دولة كردية مستقلة.ميركل أكدت أمام مجموعة من التلاميذ أنها تؤيد “الوحدة الإقليمية للعراق” لأن ذلك يخدم السلام في المنطقة، حسب رأيها.قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها تعارض قيام دولة كردية مستقلة، مشددة على أنها “تؤيد الوحدة الإقليمية للعراق”.

وأضافت المستشارة:” لا اعتقد أن من شأن وجود دولة للأكراد أن يخدم السلام في المنطقة”.في الوقت نفسه أعربت المستشارة الألمانية عن تأييدها لإتاحة أكبر قدر ممكن من الحكم الذاتي للأكراد “ويجب أن يحظى الأكراد في العراق بأوضاع عادلة”.يذكر أن أكراد العراق أجروا في أيلول/سبتمبر الماضي استفتاء كشف عن تأييد أغلبية كاسحة لاستقلال إقليم كردستان عن العراق، غير أن الحكومة المركزية العراقية رفضت إقامة دولة للأكراد، كما رفضته تركيا وإيران ودول أخرى.

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