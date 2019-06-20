2019/06/20 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت وزارة الاتصالات، يوم الاربعاء، ما وصفتهم بــ “المتصيدين” بشن حملات ضدها مطالبة بتحسين خدمة الاتصالات والانترنت.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النعيم نيوز” نسخة منه، أنها تود أن تبين للرأي العام بعد اشتداد اللوم على الوزارة بسبب سوء خدمات الاتصالات والأنترنت، انها “تعمل على إصلاح الخراب الذي أحاط بالوزارة وتشكيلاتها، حيث حل المشكلة ليس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الاتصالات تعد بتغييرات خلال الأيام القادمة النعيم نيوز.

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