محمد الحاج صالح - حكاية من حكاية

2019/06/20 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحاج_صالح حكاية من حكايةشخصيّاً أعتبر نفسي تلميذاً صغيراً مقلداً لأستاذه في فن الحكاية.أستاذي الذي لا يُجارى هو الدكتور عبد السلام العجيلي.لم أعد أذكر في أي عام من أعوام الثمانينيات عُقد مؤتمر نقابة أطباء سورية في اللاذقية.حضر عبد السلام كضيف شرف.وأعطيت له الكلمة بعد أن أعتلى المنبر فرسان النقابة السياسيون المداحون الذين نزعوا منّا بجدارة مزاج الإقبال وتوقع الفائدة.وكانت القاعة في فندق الشاطيء ......

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