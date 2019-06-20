مؤيد احمد - حوار إذاعي حول كارل ماركس، أجراه احمد المرزوق من إذاعة المساواة مع مؤيد احمد يوم 5 أيار 2019

2019/06/20 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مؤيد_احمد حوار إذاعي حول كارل ماركسأجراه احمد المرزوق من إذاعة المساواة مع مؤيد احمد يوم 5 أيار 2019الجزء الأول احمد المرزوق: مثل ما اكتشف دارون قانون تطور الطبيعة العضوية اكتشف ماركس قانون للتاريخ البشري.الحقيقة البسيطة التي يخفيها هيمنة الأيديولوجيا وهي أن الإنسان أولا يجب أن يأكل ويشرب ويجد المأوى والملبس قبل أن يصبح في استطاعته الاهتمام بالسياسة والعلم والفن والدين.وبالتالي فان إنتاج ا......

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