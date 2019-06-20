2019/06/20 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي كرة القدم ليست مجرد لعبة رياضية , انها كبر من ذلك بكثير ربما اصبحت مجال حرب غير اخلاقية تستعمل فيها كل الوسائل من اجل الربح .لعبة تحولت من مجال للفرجة و المتعة الى فضاء مزدحم بالسياسة و الايديولوجيا و المال و الخرافة و العنف .مؤخرا , في مباراة لكرة القدم بين فريقين عربيين في نهائي عصبة الابطال بين الترجي التونسي و الوداد الرياضي , توقف كل شئ و تحول النقاش العمومي الى نقاش حول كرة القدم......

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