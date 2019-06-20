شظيةٌ في مكانٍ حساس...رواية جديدة رفضتها 12 دار نشر

2019/06/20 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرت عن مؤسسة ثائر العصامي للطباعة والنشر في بغداد، رواية جديدة للكاتب وارد بدر سالم تحمل عنوان"شظية في مكان حساس".وتقع في 300 صفحة من القطع المتوسط وقد واجهت الرواية صعوبة كبيرة في اصدارها.

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