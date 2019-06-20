2019/06/20 | 08:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأشيرات الحج تعود الى بغداد بعد إنقطاع لـ 30 عاماً أعلنت هيأة الحج والعمرة، الاتفاق مع السعودية على منح تأشيرات الدخول للحجاج العراقيين في العاصمة بغداد.وقال المتحدث باسم الهيأة حسن الكناني في بيان، إن رئيس الهيأة خالد العطية التقى السفير السعودي في بغداد وجرى الاتفاق على أن يكون منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من مقر السفارة في بغداد بعد انقطاع استمر لأكثر من 30 عاماً".وأضاف أن "هيأة الحج بذلت جهوداً كبيرة لأجل أن يكون منح التأشيرات للحجاج من بغداد، لتسهيل هذه العملية وكسب الوقت والتكلفة والجهد التي كانت تبذلها الهيئة في كل عام، حيث كانت التأشيرات تمنح من العاصمة الأردنية عمان".

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