الحشد الشعبي يوضح حقيقة انفجار جرف النصر

2019/06/20 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت هيئة الحشد الشعبي،أمس الأربعاء، طبيعة الانفجار الذي حصل في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النعيم نيوز”نسخة منه، أن “ماحدث في جرف النصر هو إنفجار قذيفة دبابة قديمة من مخلفات الحرب ضد داعش”.وأضافت أن “الحادث لم يسفر عن أي أضرار مادية تُذكر”.وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في …

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