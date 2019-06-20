 ترامب يطلع على تفاصيل ضربة صاروخية بالسعودية

2019/06/20 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفاصيل ضربة صاروخية في المملكة العربية السعودية.وأضافت ”نحن نتابع الوضع عن كثب ونواصل التشاور مع شركائنا وحلفائنا“.وكانت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين في اليمن قد قالت يوم الأربعاء إن الحوثيين قصفوا محطة كهرباء في مدينة

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