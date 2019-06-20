تحذيرات من هجمات صاروخية اميركية للسيطرة على الملف الاقتصادي العراقي

2019/06/20 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر الخبير الامني مؤيد العلي، الخميس، من وقوف اميركا وراء الهجمات الصاروخية الاخيرة على بغداد والحقول النفطية في البصرة، لافتاً الى ان هناك محاولة اميركية للسيطرة على الملف الاقتصادي العراقي وخاصة مايتعلق بحقول النفط.وقال العلي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الهجمات الصاروخية الاخيرة على بغداد واخرها على حقول النفط في البصرة ماهي الا […]

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