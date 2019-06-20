جهود ايرانية في متابعة تنفيذ ” منطقة اروند الحرة ” لتنشيط التجارة مع العراق ودول اخرى

2019/06/20 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المدير التنفيدي لمنطقة اروند الحرة، جنوب غربي ايران، الاربعاء، عن متابعة موضوع إنشاء مدن صناعية مشتركة مع العراق.وقال اسماعيل زماني، انه “ستتم متابعة انشاء مدن صناعية مشتركة بين ايران والعراق من قبل منطقة اروند الحرة بالنيابة عن وزارة الصناعة والمناجم والتجارة”.وبشأن محادثاته الاخيرة مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة رضا رحماني، أوضح زماني …

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