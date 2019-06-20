الحرس الثوري يعلن اسقاط طائرة تجسس أميركية اخترقت الاجواء الإيرانية

2019/06/20 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، عن اسقاط طائرة تجسس اميركية مسيرة بعد اختراقها الاجواء الايرانية في سواحل محافظة هرمزكان جنوب البلاد.وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان نشرته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “وفي الساعات الاولى من فجر اليوم الخميس قام الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري باستهداف واسقاط طائرة تجسس اميركية […]

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