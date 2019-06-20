2019/06/20 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت وكالة سباه نيوز، الذراع الإعلامي للحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس إن الحرس الثوري أسقط طائرة ”تجسس“ أمريكية مسيرة في إقليم هرمزجان بجنوب البلاد.وجاء في التقرير ”أُسقطت حين دخلت المجال الجوي الإيراني قرب منطقة كوه مبارك بالجنوب“.من جانبه قال الجيش الأمريكي إنه لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل فوق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحرس الثوري يسقط طائرة “تجسس” أمريكية..



والجيش الأمريكي ينفي وكالة خطوة برس.

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