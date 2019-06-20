الخطوط الجوية تعلن نقل أكثر من 40 ألف مسافر خلال أسبوع

2019/06/20 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن نقل (40786) مسافر من والى مطار بغداد الدولي خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.وذكرت إدارة الشركة في بيان تلقى “النعيم نيوز”، نسخة منه،إن “عدد الرحلات التي سجلها الناقل الوطني في محطة بغداد الدولي بلغ (246) رحلة وبنسب امتلاء إيجابية لطائرات الشركة لمختلف القطاعات التي يقصدها الطائر الأخضر”.

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