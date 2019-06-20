التذوق السينمائي والتلفزيوني في كتاب للدكتور صالح الصحن

2019/06/20 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر عن «دار الفتح للطباعة والنشر» ببغداد كتاب «التذوّق السينمائي والتلفزيوني» للدكتور صالح الصحن، أستاذ مادة الإخراج التلفزيوني في كلية الفنون الجميلة ،وهو الثالث بعد كتابيه حكايات الف ليلة وليلة في السينما والتلفزيون،والشخصية النموذجية في الدراما التلفزيونية، الكتاب يقع في 350 صفحة.

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