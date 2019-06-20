الحكومة تخزن الطعام للشعب يكفي لأربعة أشهر

2019/06/20 | 08:48

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بغداد:سومر نيوز

نـجـحـت وزارة الــتــجــارة فــي تــأمــين خـزيـن ستراتيجي يكفي لأربـعـة أشـهـر مـن المــواد الـغـذائـي...

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