الحكومة تنهي ملف 109 درجات خاصة و 5 الاف درجة بانتظار الحسم

2019/06/20 | 08:48

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بغداد:سومر نيوز

كد النائب عن حركة ارادة حسين عرب، الاربعاء، ان الحكومة حسمت امر 109 من مناصب الدرجات الخاصة، في حين بق...

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