2019/06/20 | 08:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحكومة تنهي ملف 109 درجات خاصة و 5 الاف درجة بانتظار الحسم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
كد النائب عن حركة ارادة حسين عرب، الاربعاء، ان الحكومة حسمت امر 109 من مناصب الدرجات الخاصة، في حين بق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحكومة تنهي ملف 109 درجات خاصة و 5 الاف درجة بانتظار الحسم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحكومة تنهي ملف 109 درجات خاصة و 5 الاف درجة بانتظار الحسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).