امنية بغداد: الهجمات الصاروخية تنطلق من مناطق بعيدة عن كاميرات المراقبة

2019/06/20 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بينت اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد، الخميس، ان الهجمات الصاروخية التي شهدتها العاصمة في الفترة الاخيرة تم تنفيذها من مناطق بعيدة عن كاميرات المراقبة، موضحة ان الموضوع يحتاج الى تحركات امنية وجهد استخباري كبير للسيطرة على هذا الملف.وقال عضو اللجنة سعد المطلبي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “محافظة بغداد لديها خطة لنشر […]

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