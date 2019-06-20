هذا موقف المانيا من قيام دولة كردية في العراق

2019/06/20 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن معارضتها قيام دولة كردية مستقلة في العراق، مؤكدة ضرورة توفير "أوضاع عادلة" للأكراد هناك....

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