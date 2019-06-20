2019/06/20 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من مديرية إعلام الحشد الشعبي، الأربعاء، فرقة العباس (ع) القتالية للتهنئة بذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا وتأسيس الحشد الشعبي.وقال المتحدث بإسم اعلام الحشد الشعبي عبد الهادي الدراجي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن وفدا من مديرية إعلام الحشد الشعبي زار، اليوم، فرقة العباس (ع) القتالية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد من مديرية إعلام الحشد يزور مقر فرقة العباس (ع) القتالية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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