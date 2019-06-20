الموسوي يكشف عدد المشاريع المتلكئة في كربلاء ويؤكد مضي النزاهة بالتحقيق

2019/06/20 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف الفتح ومحافظة كربلاء المقدسة حامد الموسوي، الخميس، عن وجود 86 مشروعاً متلكئاً في المحافظة تم رفعها الى هيئة النزاهة لغرض التحقيق بها، مبيناً ان الغطاء السياسي تم ازالته عن المحافظين وسيتم كشف الكثير من الملفات خلال الفترة المقبلة.وقال الموسوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “المشاريع المتلكئة في كربلاء المقدسة […]

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