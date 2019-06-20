الجيش السوري يحبط هجوماً لإرهابي جبهة النصرة

2019/06/20 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبط الجيش السوري أمس هجمات لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وحلفائه في ريف حماة الشمالي ومنعهم من تغيير خريطة الوضع الميداني هناك وكبدهم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد الحربي، بالتوازي مع قضاء الطيران الحربي على العديد من الإرهابيين في ريف إدلب.وحاول تنظيم «النصرة» والميليشيات المتحالفة معه أمس، تغيير خريطة الوضع الميداني على محاور شمال محردة، بهجمات …

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