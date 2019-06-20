2019/06/20 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من وحي أولوياته وما تحقق منها في سجل المنجزات انبثق شعار الحشد الشعبي #ندافع_نبني للاحتفاء بالذكرى الخامسة لتأسيسه، لاسيما وانه تبلور بالتزامن مع فتوى الجهاد الكفائي، ليكون “لوغو” الاحتفال المركزي الذي اقامته مديرية اعلام هيئة الحشد في 13 من حزيران وهو اليوم الذي دشنت فيه مرحلة الانتصار والتحولات السريعة في المواجهة الكبرى ضد داعش، وبروز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص #ندافع_نبني ..



الحشد الشعبي صرح المنجزات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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