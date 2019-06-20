بوتين يدشن “خط مباشر” للتواصل مع مواطنيه

2019/06/20 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيواصل تحضيراته لـ”الخط المباشر” مع مواطنيه حتى لحظة انطلاق البرنامج على الهواء مباشرة ظهر اليوم.وقال بيسكوف في تصريح تلفزيوني ، إن بوتين عادة يكرس عدة أيام تسبق “الخط المباشر” للتحضير للبرنامج، ويستمر في التحضير حتى “آخر لحظة”.وأشار بيسكوف إلى […]

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