2019/06/20 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس فاز منتخب كولومبيا على نظيره القطري بهدف دون رد، في مباراتهما ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا.وانتزع المنتخب الكولومبي الفوز بهدف دوفان زاباتا في الدقيقة 85.وبات كولومبيا أول منتخب يتأهل للدور الثاني متصدرا المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين متتاليين، بينما تجمد رصيد قطر عند نقطة وحيدة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كولومبيا تعبر قطر بصعوبة وبارغواي يزيد معاناة الأرجنتين وكالة خطوة برس.

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