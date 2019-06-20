بين الحرب والسلام: نحن وإيران

2019/06/20 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مَن يريد الحرب سيجدها ومَن يريد السلم سيجده، وهذه هي حال منطقتنا التي تعيش هذه الأيام في مكان هو بين الحرب والسلم.

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